Варшава, 22 апреля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон выдал военную тайну, поставив под угрозу безопасность военнослужащих НАТО, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, пишет 22 апреля Fakt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Комментируя одно из публичных заявлений Джонсона, в котором тот заявил об обучении ВСУ работе с новым оружием и техникой, проводившемся за пределами Украины, Скшипчак отметил: британский лидер рассказал, что украинских военных в Польше учат работать с системами ПВО.

Кроме того, Джонсон, отмечает поляк, рассказал, что украинских военных на территории Британии обучают работать с бронетехникой. По его мнению, подобные заявления являются «искушением злом».

Вальдемар Скшипчак «Премьер-министр может не знать об этом, но такими заявлениями он ставит под угрозу безопасность солдат».

Такое никто из политиков себе не позволяет, отметил Скшипчак. Теперь у России, «благодаря Джонсону», появились данные о натовцах, а это уже создаёт риск катастрофы.