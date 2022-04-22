Москва, 22 апреля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Финансирование программы реставрации памятников истории и культуры в Москве сохранится в полном объёме. Об этом 22 апреля в своём телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Rubin16 Памятник Жукову в Москве

Глава города отметил, что в течение 10 лет на территории Москвы было отреставрировано около 2 тыс. подобных объектов. Причем в 2021 году их число составило 200, а с начала 2022 года – уже 66.

«Намеченная программа, несмотря на экономические сложности, сохраняется в полном объёме. Это не только рабочие места для реставраторов, строителей, инженеров, архитекторов, но и восстановление памятников старины — истории нашего любимого города», — написал Собянин.