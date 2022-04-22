Калуга, 22 апреля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Калужский областной суд вынес приговор 60-летнему жителю Санкт-Петербурга и 40-летнему жителю Спас-Деменского района за убийство 82-летнего пожилого человека, находящегося в беспомощном состоянии, сообщили 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru Суд над убийцами

18 июля 2021 года в деревне Верхуличи Спас-Деменского района 60-летний подсудимый, не желая ухаживать за лежачим и парализованным тестем, предложил соседу за вознаграждение совместно убить его. Сосед душил спящего пожилого человека, а зять помогал убийце, держа в это время тестя за ноги. Потерпевший скончался от асфиксии.

Единодушным вердиктом коллегии присяжных заседателей оба подсудимых признаны виновными в убийстве. Приговором суда за совершение убийства 60-летнему жителю Санкт-Петербурга назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 40-летний житель Спас-Деменского района осуждён на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.