Джакарта, 22 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Индонезия запретит экспорт пальмового масла с 28 апреля, сообщает 22 апреля газета Nikkei.

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Такое решение принято на фоне нехватки пищевого растительного масла внутри страны.

По словам президента Индонезии Джоко Видодо, запрет экспорта вводится на неопределённое время.

Это должно «обеспечить достаточное и доступное предложение пищевого растительного масла в стране».

Напомним, Индонезия является крупнейшим мировым производителем и экспортером пальмового масла.