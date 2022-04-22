София, , 18:15 — REGNUM В министерстве иностранных дел Болгарии 22 апреля опубликовали сообщение, в котором было выражено удивление в связи с реакцией македонских властей на открытие клуба имени Ванчо Михайлова в городе Манастир.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в Болгарии заявили, что «удивлены резкой позицией представителей Республики Северная Македония и антиболгарской кампанией в СМИ соседней страны в последние дни после открытия культурного центра «Иван Михайлов» в Манастире».

Также в Болгарии обвинили Северную Македонию в разжигании межэтнической ненависти и сравнении болгарского народа с фашистами. Северную Македонию призвали к подлинной открытости к обсуждению чувствительных моментов истории.

Ранее в Северной Македонии и Болгарии обвинили «российских шпионов» в создании препон диалогу Скопье и Софии.

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