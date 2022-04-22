Губкин, Белгородская область, 22 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. С крыши строящегося жилого дома в Губкине Белгородской области сорвался 18-летний юноша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе СУ СК по региону.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

По версии следствия, местный житель 11 апреля выполнял кровельные работы на строительстве многоквартирного здания. В какой-то момент юноша упал вниз, от множественных травм он скончался на месте. Установлено, что он работал на стройке без оформления трудовых отношений и проведения инструктажа по технике безопасности.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Изъята необходимая документация.