Воронеж, , 17:08 — REGNUM Доход губернатора Воронежской области Александра Гусева в 2021 году составил 5,3 млн рублей, это следует из опубликованной им декларации о доходах и имуществе.

Александр Гусев Марина Каширская © ИА REGNUM

Доход главы региона по сравнению с 2020 годом несколько снизился — тогда он отчитался о получении 5,5 млн рублей. При этом супруга главы региона отчиталась о получении в 2021 году дохода в 6,3 млн рублей. По сравнению с 2020-м годом, когда она сообщила о получении 566 тысяч рублей, её доход вырос в 11 раз.

Как и в прошлом году, в собственности Гусева остаётся одна шестая доли земельного участка, треть квартиры в 76,1 кв. м, а также квартира в 114,2 кв. м, квадроцикл и три прицепа.

В собственности супруги губернатора, как и год назад, — два земельных участка, дом в 165,2 кв. м, треть квартиры в 76,1 кв. м, баня. Супруга главы региона сменила автомобиль — если по итогам 2020 года она отчиталась о владении Lexus LX 570, то в 2021 году в её собственности оказался Mercedes Benz GLS450 4.