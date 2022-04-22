Бишкек, , 17:06 — REGNUM Министерство образования Киргизии отказывается выполнить требование министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева о закрытии 12 медицинских колледжей, передают киргизские СМИ.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В медицинском ведомстве своё решение обосновывают тем, что оснований для этого не имеется — в соответствии с законодательством республики, прекратить деятельность частных учебных организаций можно только по решению суда или же по желанию собственника.

Также отмечается, что у Министерства здравоохранения Киргизии нет соответствующих полномочий для закрытия медицинских учебных заведений, а потому приказ главы Минздрава о прекращении работы медколледжей не имеет юридической силы.

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