Бердюжский район, Тюменская область, , 17:06 — REGNUM В Тюменской области погорельцам из деревни Глубокое Бердюжского района будут выделены деньги на покупку жилья. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.

Горящий дом Прокуратура Ярославской области

Подписано соответствующее постановление.

«Документ важен, потому что решает правовую проблему. Позволяет обойтись без обращения погорельцев в суд. В нём прописано кому и в каком виде будут выплачены деньги на покупку жилья. Определён порядок обращения, расчёт суммы выплаты и сроки. Тем, кто проживал в муниципальном фонде, будет предоставлена другая жилплощадь», — пояснил суть документа тюменский губернатор.

Кроме того, все пострадавшие от пожара смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей за утраченные хозяйственные строения, которые находились на приусадебном участке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в деревне Глубокое 16 апреля 2022 года в связи с переходом огня с полей произошло возгорание пяти из девяти жилых домов. По факту возбуждено уголовное дело.

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