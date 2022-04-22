Тамбов, 22 апреля 2022, 17:04 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
22 апреля выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом – на два больше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 114 тыс. 669 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 109 тыс. 756 пациентов, в том числе 236 – за последние сутки.
За весь период скончались 2372 человека. Подтвержден один новый летальный случай.