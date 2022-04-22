Архангельск, , 17:03 — REGNUM В Плесецке именем Жириновского собираются назвать новый спорткомплекс. Об этом со ссылкой на депутата окружного собрания от фракции ЛДПР Валерия Владимирова сообщает 29. ru.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам депутата, Жириновский не раз был в Плесецке, так что здесь его хорошо помнят. Кроме того, депутаты фракции ЛДПР предложили назвать в честь политика улицу или переулок в поселке.

«Владимир Вольфович Жириновский неоднократно посещал наш регион и непосредственно Плесецк, встречался с жителями, помогал им. Поэтому считаем, что название спортивного комплекса именем такого сильного, очень умного, эрудированного и яркого политика должно присутствовать на Плесецкой земле. С предложением о названии улицы или переулка мы обратились к главе Плесецкого округа, но пока что ответа от него не получили», — цитирует издание Владимирова.

Как сообщало ИА REGNUM, сквер имени Жириновского может появиться в Северодвинске.