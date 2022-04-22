Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области выделят из бюджета 2022 года 10 млн рублей региональным предприятиям отрасли для сохранения стабильных цен на хлебопекарную продукцию, сообщили 22 апреля в пресс-службе областной администрации.

Хлеб

Общий объем субсидий хлебопекарным предприятиям Ленинградской области в 2022 году составит 26 млн рублей, из них 10 млн рублей – средства регионального бюджета.

«Субсидия хлебопекам выдается с 2021 года и позволяет сохранить стабильные цены на социально значимые сорта хлеба и повысить финансовую устойчивость пекарен региона», — напомнили в пресс-службе, уточнив, что в 2021 году субсидию получили десять областных предприятий, выпускающих хлебобулочные изделия недлительного срока хранения.

Всего в Ленинградской области работают 38 предприятий хлебопекарной отрасли. В 2021 году объем производства хлеба и хлебобулочных изделий составил 37,6 тыс. тонн. Общий ассортимент насчитывает около 250 наименований различной хлебобулочной и кондитерской продукции.

«В преддверии главного христианского праздника Пасхи предприятия выпекают куличи и сдобу, делятся продукцией с детскими домами, домами престарелых, а также отправили партию сдобы с гуманитарной помощью на Донбасс», — подытожили в пресс-службе.