Москва, 22 апреля 2022, 17:12 — REGNUM Круглосуточная истерия вокруг спецоперации ВС России на Украине вынуждает к тому, чтобы Минобороны России подробно рассказывало о том, что происходит на самом деле, 22 апреля сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Представитель Минобороны РФ отметил, что это «принципиальный вопрос в условиях круглосуточной безосновательной информационной истерии, заполненной миллионами фейковых сообщений».
Поэтому Москва ещё раз заявляет, что готова в любой момент ввести «режим тишины» и объявить гуманитарную паузу для эвакуации жителей города Мариуполя и для изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых.
Он добавил, что любые боевые действия ВС РФ и Народная милиция ДНР прекращают при обнаружении подобных признаков на любом из направлений «Азовстали» в Мариуполе. Людям дают безопасно выйти.
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