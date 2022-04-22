Москва, 22 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Круглосуточная истерия вокруг спецоперации ВС России на Украине вынуждает к тому, чтобы Минобороны России подробно рассказывало о том, что происходит на самом деле, 22 апреля сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Истерика

Представитель Минобороны РФ отметил, что это «принципиальный вопрос в условиях круглосуточной безосновательной информационной истерии, заполненной миллионами фейковых сообщений».

Поэтому Москва ещё раз заявляет, что готова в любой момент ввести «режим тишины» и объявить гуманитарную паузу для эвакуации жителей города Мариуполя и для изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых.

Михаил Мизинцев «При этом фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооружёнными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».

Он добавил, что любые боевые действия ВС РФ и Народная милиция ДНР прекращают при обнаружении подобных признаков на любом из направлений «Азовстали» в Мариуполе. Людям дают безопасно выйти.