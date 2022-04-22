Брянск, , 17:01 — REGNUM Более 60 железнодорожников устраняют последствия размыва насыпи на участке Жуковка – Клетня в Брянской области, где опрокинулся тепловоз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе Московской железной дороги.

Сход вагонов

Одиночный маневровый локомотив сошёл с рельс всеми колёсными парами. Для восстановления полотна к аварийному участку направлен противоразмывный поезд со станции Брянск-Орловский. В работах задействованы более 60 железнодорожников.

После того, как участок пути будет отремонтирован, тепловоз поставят на рельсы – для этого задействуют два восстановительных поезда, вышедших на место со станций Брянск-Льговский и Вязьма. Движение пассажирских и пригородных поездов не остановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, СК начал проверку по факту схода локомотива, предварительная версия произошедшего – размыв насыпи железнодорожного полотна.

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