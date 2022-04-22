Приштина, 22 апреля 2022, 17:14 — REGNUM Спикер парламента Косово Главк Конюфца и министр регионального развития Косово Фикрим Дамка, глава Демократической турецкой партии Косово, 22 апреля провели встречу с главой Турецкого новаторского движения в Косово Эртаном Симитци.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Конюфца поздравил сограждан с праздником турецкой общины и поблагодарил их за вклад в государственное строительство и долгосрочное развитие Косово.
Политик подчеркнул, что Косово является примером культивации межэтнических связей и высоко оценил роль турецкой общины в укреплении отношений Косово и Турции:
Конюфца отметил, что в Косово намерены поддерживать все национальности, проживающие в крае и участвующие в управлении республикой на всех уровнях.
Отметим, звезды на флаге Косово символизируют проживающие там национальности, в том числе албанцев и сербов, а также цыган и турок.
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