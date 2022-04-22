Приштина, Сербия, 22 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Главк Конюфца и министр регионального развития Косово Фикрим Дамка, глава Демократической турецкой партии Косово, 22 апреля провели встречу с главой Турецкого новаторского движения в Косово Эртаном Симитци.

Флаг Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Конюфца поздравил сограждан с праздником турецкой общины и поблагодарил их за вклад в государственное строительство и долгосрочное развитие Косово.

Политик подчеркнул, что Косово является примером культивации межэтнических связей и высоко оценил роль турецкой общины в укреплении отношений Косово и Турции:

«Через обогащение культурного разнообразия турецкая община Косово и албанская община в Турции являются связующим мостом в построении двусторонних отношений между нашими дружественными странами».

Конюфца отметил, что в Косово намерены поддерживать все национальности, проживающие в крае и участвующие в управлении республикой на всех уровнях.

Отметим, звезды на флаге Косово символизируют проживающие там национальности, в том числе албанцев и сербов, а также цыган и турок.