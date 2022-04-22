Москва, 22 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту минирования нескольких десятков километров побережья Азовского моря в ДНР, сообщает 22 апреля пресс-служба СК.

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На данный момент установлено, что украинские военные заминировали около 45 км прибрежной полосы без уведомления местных жителей о появлении минных полей.

«Военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — говорится в сообщении.

Установлено, что украинские военнослужащие, используя транспортное средство «Амфибия», произвели минирование около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря на участке от села Мелекино до села Бабах-Тарама ДНР.

Доподлинно зная, что гражданское население использует указанную территорию и акваторию моря, украинские военные местных жителей о минировании не уведомили и никаких предупреждающих знаков не выставили.

В результате этих действий украинских военных 25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно, а четыре члена его экипажа погибли. 26 февраля на береговой линии в районе населенного пункта Юрьевка подорвались на минах и погибли еще два человека.

Подчёркивается, что никто из погибших на украинских минах не имел никакого отношения к вооруженным формированиям и не принимал участия в боевых действиях.