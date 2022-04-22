Мадрид, 22 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Власти Испании намерены выделить 1,5 миллиона евро на сохранение объектов культурного наследия на Украине, сообщил 22 апреля министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

Exteriores.gob.es Хосе Мануэль Альбарес

«Я дам старт работе специального фонда Испания-ЮНЕСКО объёмом 1,5 миллиона евро для спасения культурного наследия на Украине», — сообщил он.

Глава МИД Испании уточнил, что открытие фонда будет только одним из элементом оказания помощи Киеву со стороны Мадрида.