Москва, , 16:55 — REGNUM Британские власти решили облегчить себе жизнь, разрешив выдать лицензию Газпромбанку на платежи за поставки газа в Европейский союз, сообщил 22 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомнив, что всю санкционную войну с Россией затеяли на Западе – в США, Британии и в ЕС, Песков отметил, что этим страны сами усложнили себе жизнь.

Лондон же, одобрив выдачу лицензии Газпромбанку, пытается, среди прочего, облегчить себе жизнь. Что же касается России, то со стороны Москвы поставки газа в европейские страны будут осуществляться в соответствии с указом президента страны, то есть за рубли и через Газпромбанк.

Напомним, британские власти накануне, 21 апреля, выдали Газпромбанку лицензию, позволяющую ему и его дочерним предприятиям проводить платежи по контрактам на поставку газа в страны ЕС.

Генеральная лицензия выдана Газпромбанку сроком до 31 мая 2022 года и распространяется на обслуживание контрактов, заключённых до момента выпуска лицензии.

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