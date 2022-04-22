Калуга, 22 апреля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Международный день Земли 22 апреля во всех муниципалитетах Калужской области состоялись экологические акции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области В Международный день Земли во всех муниципалитетах Калужской области состоялись экологические акции

По традиции представители всех региональных министерств, общественных и образовательных организаций, трудовых коллективов приняли участие в акциях «Сад памяти» и «Вода России», а также приводили в порядок улицы населённых пунктов и особо охраняемых природных территорий. Наиболее масштабным мероприятием стала уборка в Губернском парке.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, в 2021 году в регионе было высажено более 7,5 млн сеянцев и саженцев. Эта работа проводилась в рамках областного проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». По итогам 2021 года Калужская область вошла в десятку лидеров в «Национальном экологическом рейтинге регионов России», заняв девятое место. В области были образованы три особо охраняемые природные территории регионального значения (памятники природы) общей площадью 147 гектаров.