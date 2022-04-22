Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Крупный девелопер ЛСР приобрёл участок земли возле выставочного комплекса «Экспофорум». Об этом 22 апреля заявили в пресс-службе строительной компании, сообщает «Деловой Петербург».

Новостройка Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Компания ЛСР стала владельцем участка земли в Пушкинском районе, площадь которого составляет 57,9 гектара. На этой территории ЛСР планирует построить жилой комплекс «Пулково Lake», где площадь жилой недвижимости составит 200 тыс. кв. м, в целом в планах возвести 368,3 кв. м недвижимости.

Информация Росреестра свидетельствует о том, что владельцем земли было ТОО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана по управлению сомнительными и безнадёжными активами «Халык Проект». По оценкам экспертов, сумма сделки может составить 3,5-4 млрд рублей.

Представители строительной компании также отметили, что о деталях проекта пока говорить рано, он находится на этапе разработки. Точные объёмы и сроки будут известны позднее.

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