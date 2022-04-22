Краснодар, 22 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Вопрос восстановления Федоровского гидроузла будет решаться на федеральном уровне. Об этом сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, который 22 апреля прибыл на место аварии.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«Самое главное, что никто не пострадал. Угрозы подтопления жилого сектора нет. Сейчас на месте работают специалисты по оценке ущерба. Дальнейшие вопросы будут решать на федеральном уровне. Все необходимое содействие наши специалисты и сотрудники администрации района оказывают и будут оказывать», — приводит региональный оперативный штаб слова Штрикова.

Как пояснил руководитель ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» Михаил Фролов, гидроузел является подпорным для регулирования уровня воды, которая обеспечивает водными ресурсами оросительные системы Красноармейского, Калининского и Абинского района. Он имеет исключительно сельскохозяйственное значение и используется для орошения рисовых чеков.

«Сейчас основная задача – оперативно найти варианты подачи воды для орошения сельхозкультуры», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля произошло обрушение разрушения шлюзовых сооружений и участка дороги в составе Федоровского гидроузла. Никто не пострадал. Отметим, что гидроузел находится на реконструкции с 2021 года.