Обрушение гидроузла на Кубани лишило воды рисоводов
Краснодар, 22 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Вопрос восстановления Федоровского гидроузла будет решаться на федеральном уровне. Об этом сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, который 22 апреля прибыл на место аварии.
Как пояснил руководитель ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» Михаил Фролов, гидроузел является подпорным для регулирования уровня воды, которая обеспечивает водными ресурсами оросительные системы Красноармейского, Калининского и Абинского района. Он имеет исключительно сельскохозяйственное значение и используется для орошения рисовых чеков.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля произошло обрушение разрушения шлюзовых сооружений и участка дороги в составе Федоровского гидроузла. Никто не пострадал. Отметим, что гидроузел находится на реконструкции с 2021 года.