Ярославль, , 17:06 — REGNUM Стоимость ингредиентов для пасхального кулича в Ярославской области за год выросла на 34,3 процента. Об этом сообщает Ярославльстат.

Пасхальные куличи Александр Погожев © ИА REGNUM

Причина подорожания — рост цен на основные компоненты. Сахарный песок подорожал почти в 1,7 раза. Сухофрукты в 1,6 раза. Сливочное масло выросло на 29 процентов, мука на 22, молоко на 18 и яйца на 6.

Общая стоимость ингредиентов для приготовления кулича в 2022 году составила 300 рублей 77 копеек, против 223 рублей и 95 копеек в 2021-м.