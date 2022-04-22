Санкт-Петербург , , 16:59 — REGNUM Благодатный огонь из Иерусалимского Храма Гроба Господня будет доставлен в Санкт-Петербург в Великую субботу, 23 апреля, после чего светильники распространят по храмам и обителям Санкт-Петербургской Митрополии. Об этом сообщили 22 апреля в пресс-службе Общественного фонда содействия развитию Ленинградской области.

Верующие с Благодатным огнем во время пасхального богослужения Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, в Великую субботу лампаду с Благодатным огнем доставят из Иерусалима в Москву силами Фонда Андрея Первозванного. Из Москвы в Петербург и Ленинградскую область принесение Благодатного огня осуществит депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев, который в течение многих лет обеспечивает это благое начинание, при поддержке председателя Заксобрания Ленобласти Сергея Бебенина.

«Сразу по прибытии в аэропорт «Пулково» Благодатный огонь будет доставлен к пасхальному богослужению в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга, которое совершает митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский», — отметили в пресс-службе фонда.

Кроме того, в Пасхальную ночь светильники с Благодатным огнем будут распространены по всем храмам и обителям Санкт-Петербургской Митрополии.