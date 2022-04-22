Челябинск, , 16:49 — REGNUM Житель Миасса Челябинской области перевёл мошенникам на «безопасный счёт» 1 992 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Телефонный мошенник

Гражданину 1959 года рождения позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на его имя якобы оформлен кредит. И для аннулирования будто бы надо получить свой кредит и перевести деньги на указанные счета. Человек поверил им и в итоге перевёл 1 972 тыс. рублей. Он ожидал, что через некоторое время средства поступят на счёт заявителя и кредит будто аннулируется, но этого не произошло.

Возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве. А полицейские снова призывают граждан не доверять неизвестным и соблюдать бдительность.