Киев, , 16:51 — REGNUM Британский певец Эд Ширан опубликовал видеоклип на ремикс песни 2step, записанный при участии рэпера Lil Baby (Доминик Джонс). Об этом пишет издание The Flow 22 апреля.

Эд Ширан Eva Rinaldi

В представленном ролике Ширан разгуливает по Киеву (Украина), исполняя строчки о внутренних переживаниях. Примечательно, что съёмки работы проходили в 2021 году, а все средства, вырученные от монетизации клипа, пойдут благотворительной организации.

Напомним, что песня 2step впервые вышла в 2021 году. Она также вошла в пятый студийный альбом Эда Ширана.

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