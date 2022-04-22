Киев, 22 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Британский певец Эд Ширан опубликовал видеоклип на ремикс песни 2step, записанный при участии рэпера Lil Baby (Доминик Джонс). Об этом пишет издание The Flow 22 апреля.

Eva Rinaldi Эд Ширан

В представленном ролике Ширан разгуливает по Киеву (Украина), исполняя строчки о внутренних переживаниях. Примечательно, что съёмки работы проходили в 2021 году, а все средства, вырученные от монетизации клипа, пойдут благотворительной организации.

Напомним, что песня 2step впервые вышла в 2021 году. Она также вошла в пятый студийный альбом Эда Ширана.