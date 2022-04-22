Москва, 22 апреля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Даже если России объявят технический дефолт, это не приведёт к существенному падению курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

По его словам, Россия готова погашать свои долговые обязательства и имеет средства для этого. Однако введённые санкции не дают Москве этого сделать. Ситуация носит беспрецедентный характер и наверняка станет предметом рассмотрения международных судов. Тем не менее, даже если России будет объявлен технический дефолт, это не окажет существенного влияния ни на экономику страны, ни на курс рубля.

«Для большинства населения никаких последствий в случае технического дефолта не будет. Рубль может немного ослабнуть, но скорее это будет чисто эмоциональная реакция. У нас много людей ассоциируют дефолт с большой девальвацией, как в 1998 году, но напрямую это не связанный процесс. Были случаи, когда дефолт не вызывал больших девальваций. Главные последствия будут связаны с кредитными рейтингами России, которые нам понизят, а также с трудностями в получении займов за рубежом. Но в сложившейся ситуации займы за границей и так получить почти нереально. Поэтому реальные последствия от возможного технического дефолта будут невелики», — сказал Хестанов.