Приштина, 22 апреля 2022, 16:59 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 22 апреля в ходе встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом обвинила Сербию в срыве переговоров по автомобильным номерам.

Президент Косово Вьоса Османи попивает чаек
Президент Косово Вьоса Османи попивает чаек
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи также заявила, что Сербия не соблюдала ранее подписанное соглашение о взаимном признании автомобильных номеров. По мнению политика, это свидетельствует о неприятии Сербией европейских ценностей, проявлением которых было это соглашение, заключенное при посредничестве ЕС.

В настоящее время автомобильное движение между Косово и Сербией регулируется «режимом стикеров» — при въезде на территорию Косово на сербские номера наклеивается стикер с флагом Косово, аналогичное требование выполняется при въезде косовских автомобилей на территорию Сербии.

Напомним, в настоящее время Сербия и Косово официально не признают друг друга.

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