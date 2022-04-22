Приштина, Сербия, 22 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 22 апреля в ходе встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом обвинила Сербию в срыве переговоров по автомобильным номерам.

Vetevendosje. org Президент Косово Вьоса Османи попивает чаек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи также заявила, что Сербия не соблюдала ранее подписанное соглашение о взаимном признании автомобильных номеров. По мнению политика, это свидетельствует о неприятии Сербией европейских ценностей, проявлением которых было это соглашение, заключенное при посредничестве ЕС.

В настоящее время автомобильное движение между Косово и Сербией регулируется «режимом стикеров» — при въезде на территорию Косово на сербские номера наклеивается стикер с флагом Косово, аналогичное требование выполняется при въезде косовских автомобилей на территорию Сербии.

Напомним, в настоящее время Сербия и Косово официально не признают друг друга.