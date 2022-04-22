Бишкек, , 16:43 — REGNUM Многие автомобильные дороги в Киргизии «представляют собой плачевное зрелище». Об этом заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурлан Кайынбаев на заседании парламентской фракции «Ишеним» сегодня, 22 апреля.

Дорога. Киргизия Oleg Storozhenko

По словам высокопоставленного чиновника, в ведении Минтранса находятся 18,9 тысячи километров дорог, из которых более 10 тысяч километров — в ужасном состоянии.

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Кайынбаев отметил, что Министерство транспорта Киргизии задолжало кредиторам 850 млн сомов (около 850 млн рублей).

Также он сообщил, что ведомство намерено в скором времени ввести систему платных дорог по всей стране.

«И первой такой автотрассой станет участок объездной автотрассы в Чуйской области протяжённостью в 105 километров — от поста ГАИ до города Кемина. А второй — дорога в объезд города Узгена в Ошской области», — уточнил замминистра.

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