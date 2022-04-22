В Архангельской области с начала года задержали 157 пьяных водителей
Архангельск, 22 апреля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Архангельской области по сообщениям граждан были задержаны 157 пьяных водителей, сообщает правительство региона.
«Аварии, которые произошли по вине пьяных за рулем, как правило, имеют самые тяжкие последствия, и благодаря неравнодушным северянам, сообщившим о потенциальной опасности, удалось спасти сотни жизней», — отметили в ведомстве.
Всего с января по март жители региона 1167 раз сообщили о нарушителях правил дорожного движения.
«Они информировали не только о пьяных водителях, но и о парковке автомобилей в запрещенных местах, о фактах, когда водитель не уступил дорогу пешеходу на зебре или проехал на запрещающий сигнал светофора, а также о других моментах», — сообщили в правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области водитель иномарки сбил ребёнка и скрылся.