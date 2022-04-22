Ярославль, 22 апреля 2022, 16:41 — REGNUM Ярославской области выделят 150 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего будет выделено 4 миллиарда рублей в 19 регионах. На эти деньги предполагается построить быстровозводимые отели.
Минимальная сумма гранта одному получателю составит от 10 миллионов рублей. В рамках одного проекта необходимо будет построить не менее 10 модулей. Ввести в эксплуатацию объекты должны будут в течение 2022 года.