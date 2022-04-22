Ярославль, , 16:41 — REGNUM Ярославской области выделят 150 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Строительство модульного здания Rostov-gorod.ru

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего будет выделено 4 миллиарда рублей в 19 регионах. На эти деньги предполагается построить быстровозводимые отели.

«В регионе средства будут реализованы в виде грантов предпринимателям на строительство 100 модульных всесезонных средств размещения. Это позволит увеличить номерной фонд региона и создать не менее 30 новых рабочих мест. На софинансирование этих мероприятий из регионального бюджета выделено 6,2 млн рублей. Еще более 160 млн планируется привлечь в виде частных инвестиций», — уточнил зампред правительства Ярославской области Максим Авдеев .

Минимальная сумма гранта одному получателю составит от 10 миллионов рублей. В рамках одного проекта необходимо будет построить не менее 10 модулей. Ввести в эксплуатацию объекты должны будут в течение 2022 года.