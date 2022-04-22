Кабул, 22 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Более 30 человек погибли и получили ранения в результате взрыва, произошедшего в мечети в афганской провинции Кундуз, сообщает 22 апреля телеканал Tolo News со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

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«Хафиз Омар, начальник полиции района Имам-Сахиб провинции Кундуз, не предоставил дополнительных данных, но заявил, что днём прогремел взрыв в мечети Мавлави Секандар.

Источники в органах безопасности и очевидцы рассказали о более чем 30 погибших и пострадавших. По их словам, пострадавшие доставлены в районную больницу», — сообщает телеканал.