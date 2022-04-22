Рязань, 22 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки выписаны с выздоровлением 110 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в федеральном оперативном штабе. От осложнений скончались три человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 118 779 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 113 793 человека. В летальной статистике 3 352 записи.

За минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 16 новых пациентов.