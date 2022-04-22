Москва, 22 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Фермерские рынки и ярмарочные шатры не всегда могут быть полноценной заменой гипермаркету. Об этом корреспондентуИА REGNUM 22 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. ПлехановаВячеслав Чеглов. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Олега Матвейчева («Единая Россия») по воскресениям ограничить в РФ работу гипермаркетов ради развития ярмарок и фермерских рынков.

igorovsyannykov Супермаркет

«Идея стимулировать фермерское производство за счет одних торговцев в пользу таких же частных организаторов ярмарок выходного дня кажется несколько неясной, — сказал Чеглов. — Ведь гипермаркеты по ассортименту — это те же рынки. И никто не мешает арендовать площади под фермерские уголки с дотацией из региональных и местных бюджетов. Конечно, люди будут планировать поездки, как и сегодня. Только получат больше неудобств. И если даже супермаркеты разного уровня не всегда могут заменить друг друга, то еще менее вероятно, что с этим справятся шатры ярмарок, особенно в холодную погоду».

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, что ограничения работы гипермаркетов не решат проблему доступности фермерских продуктов.