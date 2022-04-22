Кострома, 22 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Костромской области Владимир Кирпичник представил региональному парламенту итоги работы экс-обмудсмена Вадима Смирнова за 2021 год – сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Жизнеутверждающий баннер в Костроме

Всего за прошедший год Смирнову поступило более 400 обращений, документально оформлены были 177 (на 3,4% больше, чем в 2020 году) из них. По большей части к омбудсмену обращались жители Костромы, Галича, Костромского и Островского районов. Основная часть жалоб – 29% была связана с вопросами исполнения уголовных наказаний, жилищных прав (10%), охраны порядка (8,4%). В два раза – с 3,5 до 7% по сравнению с 2020 годом выросло число обращений, связанных с оказанием медицинской помощи и лекарственным обеспечением, обжалованием действий должностных лиц.

«В прошедшем году главные тревоги и озабоченности людей были вызваны масштабами распространения коронавируса. В обращениях так или иначе затрагивались вопросы, связанные с пандемией – QR коды, введение обязательной вакцинации. Эпидемиологическая обстановка заставляла искать баланс между правами граждан и ограничениями, необходимыми в условиях пандемии. На фоне этих событий количество обращений по поводу медицинской помощи и лекарственного обеспечения увеличилось в 2 раза и составило 7%. Такой же рост в обжаловании действий должностных лиц», — сказал Кирпичник.

Уполномоченному удалось оказать помощь 70 обратившимся и восстановить права людей по ещё 10 обращениям, том числе 1 коллективному. Большая часть оставшихся жалоб были направлены по подведомственности. В трёх случаях информация, представленная заявителями, не подтвердилась.

Так, обмудсмен помог сотрудникам бюджетного учреждения культуры, пожаловавшимся на отсутствие помещения для приёма пищи, хранения лекарственных препаратов. При участии уполномоченного был решён вопрос с выплатной надбавки 55 сотрудникам военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) за обучение иностранных военных. В процессе его рассмотрения выяснилось, что данная категория преподавателей не была внесена в специальный Перечень, позволяющий производить начисления. Впоследствии приказом Министра обороны от 23 марта 2021 года несправедливость была устранена, специалисты получили выплаты.

Напомним, что Вадим Кирпичник приступил к исполнению обязанностей по защите людей в 2022 году. После отчёта на заседании облдумы он отметил, что намерен сосредоточить внимание на обеспечение прав жителей районов по обращению в правоохранительные органы. Также омбудсмен собирается «укрепить взаимодействие» с органами власти, местного самоуправления и «расширить сотрудничество» со средствами массовой информации, правозащитными общественными организациями.