Архангельск, 22 апреля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Администрация аэропорта Архангельска получила очередное сообщение о минировании здании аэровокзала, сообщает пресс-служба УМВД.

Pixabay.com Эвакуация

Пассажиров эвакуировали, поиски взрывного устройства завершены, информация оказалась ложной.

«Подобные звонки и сообщения стали поступать регулярно на телефон и рабочие адреса электронной почты. Предполагаем, что это может быть связанно с военными действиями на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Элисты сегодня отменили занятия из-за анонимных угроз.