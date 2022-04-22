Москва, 22 апреля 2022, 16:36 — REGNUM Всем украинским военным, которые сдались в плен в городе Мариуполе (ДНР), сохранены жизни, сообщил 22 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Им обеспечили безопасность, оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Украинским военным не создаётся каких-либо препятствий для безопасной сдачи в плен. Так же как нет препятствий для выхода мирных жителей Мариуполя по гуманитарным коридорам.
При этом о якобы существующих препонах говорят на Западе. Но сама статистика опровергает эту ложь, направленную на дискредитацию действий ВС РФ.
Читайте ранее в этом сюжете: ВС России ежедневно объявляют гуманитарные паузы для эвакуации из Мариуполя