Москва, , 16:36 — REGNUM Всем украинским военным, которые сдались в плен в городе Мариуполе (ДНР), сохранены жизни, сообщил 22 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Демидов В. А. Воронеж. Пленные. 1943

Им обеспечили безопасность, оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Михаил Мизинцев «Всё это сделано без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны».

Украинским военным не создаётся каких-либо препятствий для безопасной сдачи в плен. Так же как нет препятствий для выхода мирных жителей Мариуполя по гуманитарным коридорам.

При этом о якобы существующих препонах говорят на Западе. Но сама статистика опровергает эту ложь, направленную на дискредитацию действий ВС РФ.

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