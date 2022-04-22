Москва, 22 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Если в РФ по воскресениям ограничат работу гипермаркетов, то это не решит проблему доступности фермерских продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу депутата Госдумы Олега Матвейчева («Единая Россия»).

Прилавки супермаркета

«Запрет работы гипермаркетов в выходные дни не решает проблемы и является скорее отражением того, что принято в недружественных странах, — сказал Чеглов. — Ведь, помимо гипермаркетов, существует множество сетевых дискаунтеров, магазинов у дома и супермаркетов. И многие имеют одних и тех же частных владельцев. Почему надо останавливать именно работу гипермаркетов, не совсем понятно. За рубежом такая практика существует, но там по воскресеньям останавливают всю торговлю, кроме точек на вокзалах и заправках. И цель заключается скорее в социальной справедливости, предоставлении максимальному числу граждан выходного».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ограничение работы гипермаркетов обернется раздражением покупателей и падением заработных плат.