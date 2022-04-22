Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Ростовской области мужчина отправится на принудительное лечение за призывы к экстремизму в социальных сетях. Такое решение вынес Багаевский районный суд, сообщает пресс-служба донского управления ФСБ России.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Психиатрическая больница

Из материалов уголовного дела следует, что 65-летний мужчина публиковал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи, в которых содержались «призывы к насильственной смене власти и насильственному изменению основ конституционного строя Российской Федерации». В ходе обысков у интернет-пользователя были найдены и изъяты бланки удостоверений на его имя «Народного судьи Совета Народных депутатов Ростовской области», члена «Комитета по общественному контролю». На документах изображён герб, схожий с государственным символом РСФСР. Документы были оформлены около трёх-пяти лет назад. У мужчины нашли поддельный паспорт гражданина СССР, где его национальность была обозначена как «русский великорус».

Суд назначил мужчине принудительное лечение в медицинской организации специализированного типа, оказывающей психиатрическую помощь.