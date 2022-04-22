Спас-Деменск, Калужская область, , 17:00 — REGNUM Торжественный митинг, посвященный открытию областной акции «Вахта памяти– 2022» и 77-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, состоялся 22 апреля в Спас-Деменске на Площади Героев. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

В калужском Спас-Деменске открылась областная акция «Вахта памяти– 2022» Пресс-служба правительства Калужской области

Территория Спас-Деменского района в годы Великой Отечественной войны была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В боях за освобождение района погибли более 27 тысяч красноармейцев. Традиционно на территории муниципалитета проводятся экспедиции по поиску незахороненных останков павших героев. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил поисковиков, которые возвращают имена неизвестным павшим героям.

«Вы сохраняете память о них их детям, внукам, стране. И сегодня, когда наши солдаты и офицеры вновь защищают интересы страны, борясь с нацизмом, мы вспоминаем, какой ценой была завоевана победа в Великой Отечественной войне, как дорого заплатили наши предки за право жить в свободной, гордой России», — отметил Владислав Шапша.

Губернатор вручил бойцам поисковых отрядов знаки отличия Минобороны Российской Федерации «За отличие в поисковом движении». Участники митинга почтили память погибших солдат Минутой молчания и возложили цветы к памятнику воинам-освободителя.

Более тридцати лет на территории калужского региона – исторической родины поискового движения России проходят областные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные военно-исторические экспедиции. За эти годы поисковиками обнаружены и захоронены останки более 50 тысяч погибших защитников Отечества, установлены имена свыше пяти тысяч солдат и офицеров Красной армии, многие из которых ранее числились без вести пропавшими.

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