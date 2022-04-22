Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:23 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске пенсионерка признана виновной в убийстве сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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По данным следствия и суда, ночью 31 декабря 2021 года при совместном распитии спиртнго между 59-летней матерью и её неоднократно судимым 35-летним сыном возник конфликт. Песионерка ударила сына в грудь кухонным ножом. Мужчина скончался на месте происшествия.

Пенсионерка признана виновной в убийстве и приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Туринске Свердловской области местного жителя осудили за убийство его трёхмесячного сына.

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