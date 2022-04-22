Москва, , 16:24 — REGNUM Российские военные, начиная с 21 марта, каждый день объявляют в ходе спецоперации гуманитарные паузы для вывода людей из города Мариуполя (ДНР), сообщил 22 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он пояснил, что в ходе этих пауз действует полный «режим тишины»: в этот промежуток времени из Мариуполя могут выходить все без исключения мирные жители «в любом избранном ими направлении».

Михаил Мизинцев «Российская сторона это делала и продолжает делать чисто из гуманных принципов по отношению к мирному населению».

Он отметил, что эти гуманитарные паузы чреваты замедлением темпов продвижения российских войск и переносом сроков выполнения задач по уничтожению формирований ВСУ. Но эти издержки стоят того.

Ведь в результате из Мариуполя удалось эвакуировать 143 631 мирного жителя, 341 иностранного гражданина, безопасно вывести 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен.

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