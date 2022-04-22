Москва, 22 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Российские военные, начиная с 21 марта, каждый день объявляют в ходе спецоперации гуманитарные паузы для вывода людей из города Мариуполя (ДНР), сообщил 22 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Он пояснил, что в ходе этих пауз действует полный «режим тишины»: в этот промежуток времени из Мариуполя могут выходить все без исключения мирные жители «в любом избранном ими направлении».

Михаил Мизинцев «Российская сторона это делала и продолжает делать чисто из гуманных принципов по отношению к мирному населению».

Он отметил, что эти гуманитарные паузы чреваты замедлением темпов продвижения российских войск и переносом сроков выполнения задач по уничтожению формирований ВСУ. Но эти издержки стоят того.

Ведь в результате из Мариуполя удалось эвакуировать 143 631 мирного жителя, 341 иностранного гражданина, безопасно вывести 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен.