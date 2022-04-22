Москва, , 16:23 — REGNUM Ключевая ставка Банка России может понизиться на 2 процентных пункта или даже больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопрос о снижении процентной ставки будет рассматриваться на ближайшем заседании совета директоров, о чем заявили представители самого Центрального банка. Судя по складывающейся ситуации, мы действительно можем ожидать существенного понижения ставки – на 2 п. п. или даже больше», – сказал Юденков.

По его словам, действия ЦБ РФ уже дали серьезный результат: привели к стабилизации экономики и корректировке показателей финансового рынка практически до досанкционного уровня. Кроме того, есть предпосылки для снижения темпов инфляции.

«Поэтому сегодня мы можем говорить о создании благоприятных условий для активной работы банковского сектора по кредитованию бизнеса и населения, что может быть достигнуто именно снижением ключевой ставки», — сказал Юденков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова заявила о большой вероятности очередного снижения ключевой ставки.

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