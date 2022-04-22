Москва, 22 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России может понизиться на 2 процентных пункта или даже больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Вопрос о снижении процентной ставки будет рассматриваться на ближайшем заседании совета директоров, о чем заявили представители самого Центрального банка. Судя по складывающейся ситуации, мы действительно можем ожидать существенного понижения ставки – на 2 п. п. или даже больше», – сказал Твердохлеб.

По его словам, действия ЦБ РФ уже дали серьезный результат: привели к стабилизации экономики и корректировке показателей финансового рынка практически до досанкционного уровня. Кроме того, есть предпосылки для снижения темпов инфляции.

«Поэтому сегодня мы можем говорить о создании благоприятных условий для активной работы банковского сектора по кредитованию бизнеса и населения, что может быть достигнуто именно снижением ключевой ставки», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова заявила о большой вероятности очередного снижения ключевой ставки.