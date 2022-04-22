Брянск, 22 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Тепловоз опрокинулся на перегоне станций Жуковка – Клетня в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК РФ Сход тепловоза

По предварительным данным, 21 апреля примерно в 22:45 обрушилась железнодорожная насыпь, по которой в этот момент следовал тепловоз. Локомотив опрокинулся, члены бригады получили телесные повреждения. Возможной причиной схода рельсов стало размытие покрытия насыпи из-за проливных дождей.

По факту ЧП организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.