Москва, 22 апреля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Поскольку РФ является собственником зарубежных финансовых средств, которые могут быть использованы для погашения внешнего долга, то для объявления дефолта нет формальных оснований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что РФ не грозит «никакой дефолт».

Рост экономики

«Процедурно дефолт объявляется правительством того государства, которое не в состоянии расплатиться по своим обязательствам. А поскольку у РФ есть зарубежные финансовые средства, которые могут быть использованы для погашения внешнего долга, то формально нет оснований для инициативы со стороны нашей страны декларировать дефолт, – сказала Воронкова. – Пока наша страна имеет определенный запас прочности для поддержания необходимых условий функционирования национальной экономики. Реальность дефолта в перспективе будет зависеть от того, насколько успешно Россия будет развиваться в условиях санкционных ограничений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что у России «есть все необходимые финансовые ресурсы» и ей не грозит «никакой дефолт».